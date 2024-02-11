Мичел: Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность

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Наставник "Жироны" Мичел после матча пообщался с журналистами о сегодняшнем поражении от мадридского "Реала":

"Мы не были на том уровне, которого требует "Реал". Соперник контролировал игру, а у нас не получалось ничего. Думаю, это скорее заслуга соперника, чем наша. Когда ты сталкиваешься с кем-то такого высокого уровня, ты осознаешь реальность.

Мы проводим невероятный сезон. Нам нужно осознать, что это не наша лига и продолжать работать над собой. Нам нужно сделать шаг или два вперед, чтобы оказаться на том уровне, который требует от тебя "Реал". Мы должны быть скромными и понимать, где мы находимся.