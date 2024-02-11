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Один из рекордов Гретцки Овечкин побил. Сколько осталось до самого главного?

Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Чарли Линдгрен и Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Больше капитана «Вашингтона» в пустые ворота не забивал никто.

Александр Овечкин поставил точку в победном матче против «Бостона» (3:0) и продлил голевую серию до четырех матчей. До «мишек» форвард, проводящий худший сезон в заокеанской карьере, последовательно огорчил «Даллас», «Монреаль» и «Флориду». Из российских хоккеистов только Валерию Ничушкину удалась более продолжительная серия. Незадолго до попадания в «протокол помощи игрокам НХЛ» форвард «Колорадо» огорчил шесть команд подряд.

Один из рекордов Гретцки Овечкин побил. Сколько осталось до самого главного?

Овечкин в 57-й раз в карьере забросил шайбу в пустые ворота, установив новый рекорд НХЛ. Уэйн Гретцки добивал выпустившего шестого полевого игрока противника 56 раз, занимающий третье место Мариан Хосса — 40. В топ-10 входят еще четверо действующих форвардов — Брэд Маршан, Сидни Кросби, Блэйк Уилер и Зак Паризе.

Один из рекордов Гретцки Овечкин побил. Сколько осталось до самого главного?

Овечкин в 71-й раз принял участие в комбинации, которая завершилась голом в пустые ворота. По набранным в такой ситуации очкам Александр Великий обошел Уилера и вернул себе третье место в истории после Гретцки и Кросби, предпочитающего на последних минутах ассистировать партнерам — 43 передачи при 32 голах.

Один из рекордов Гретцки Овечкин побил. Сколько осталось до самого главного?

И, конечно же, Овечкин сделал очередной шажок в рамках своей великой погони за рекордом Гретцки. Расстояние между легендарными снайперами сократилось до 60 шайб. В 1394 матчах Овечкин огорчил соперников 834 раза. На счету канадской суперзвезды 894 гола в 1487 играх.

Один из рекордов Гретцки Овечкин побил. Сколько осталось до самого главного?

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