Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Александр Овечкин (в центре). Фото USA Today Sports «Вашингтон» сенсационно обыграл в гостях лидера «Востока».

«Бостон» — «Вашингтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Оши — 9 (бол., Пачиоретти, Макмайкл), 21:05 — 0:1. Строум — 20 (Овечкин, Оши), 43:24 — 0:2. Овечкин — 12 (п.в.), 59:33 — 0:3.

Вратари: Суэймен (56:58 — 59:33) — Линдгрен.

Штраф: 17 — 8.

Броски: 18 (4+4+10) — 28 (15+8+5).

Наши: — — Овечкин (19.09/4/+2).

10 февраля. Бостон. TD Garden.

Лучшую команду Восточной конференции было не узнать. После паузы на Матч звезд «Бостон» провел уже две игры. Однако с самого начала домашней встречи с «Вашингтоном» складывалось впечатление, что на площадку хоккеисты «Брюинз» прибыли прямиком с пляжей южных морей. За два периода они нанесли всего 7 бросков в створ ворот соперника! До этого худшим результатом в нынешнем сезоне были 12.

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«Кэпиталз» полностью контролировали ход матча. Александр Овечкин лично и его партнеры долго не могли пробить вратаря Джереми Свэймэна. У того работы было по горло. На помощь им пришел защитник «Бостона» Мэтт Грызлик, неаккуратно сыгравший клюшкой у своих ворот. Колющий удар, жертвой которого стал Макс Пачиоретти, был по справедливости наказан матч-штрафом. В течение пятиминутного несгораемого большинства «Вашингтон» забил лишь однажды. В игре после гола Ти Джея Оши ничего не изменилось и конец второго периода прошел под явное недовольство трибун «ТД-Гардена».

Североамериканские комментаторы, обсуждая игру Овечкина, не преминули обсудить его недавнюю поездку в Дубай. Телевизионщики вывели видео из соцсетей его супруги Анастасии Шубской. На нем семья Овечкиных, включая сыновей, рассекала на верблюдах по пескам в Эмиратах. Правильная подготовка играет большую роль. В начале третьего периода капитан «Кэпиталз» отдал четкий пас на Дилана Строума при выходе «два в одного». Канадец забросил свою 20-ю шайбу в сезоне к радости присутствующего на игре отца.

«Бостон» как мог пытался спасти. Эта операция полностью провалилась. Овечкин забил в четвертом матче подряд, заодно превзойдя рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Теперь он равняется 57 шайбам. До главного достижения великого канадца осталось еще 60 голов.

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