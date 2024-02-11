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Реал с Луниным разгромил Жирону Довбика и Цыганкова: результаты 24 тура Ла-Лиги

Результаты 24 тура Ла-Лиги

Прошли матчи 24-го тура испанской Ла-Лиги.

Чемпионат Испании — Ла-Лига

24 тур, 10 февраля

Алавес — Вильярреал 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — 25 Омородион, 1:1 — 42 Куэнка

Реал Сосьедад — Осасуна 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — 49 Будимир

Реал Мадрид — Жирона 4:0 (2:0)

Голы: 1: 0 — 6 Винисиус, 2:0 — 35 Беллингем, 3:0 — 54 Беллингем, 4:0 — 61 Родриго

Украинские игроки Жироны Артем Довбик и Виктор Цыганков начали матч в стартовом составе и были заменены на 70 -й минуте игры. В то же время украинский голкипер Реала Андрей Лунин отыграл полный матч.

Лас-Пальмас — Валенсия 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — 89 Суарес, 2:0 — 90+5 Кардона

Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук матч провел на скамье запасных.

champion.com.ua

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