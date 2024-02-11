Футбол
Реал с Луниным разгромил Жирону Довбика и Цыганкова: результаты 24 тура Ла-Лиги
Результаты 24 тура Ла-Лиги
Прошли матчи 24-го тура испанской Ла-Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
24 тур, 10 февраля
Алавес — Вильярреал 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 — 25 Омородион, 1:1 — 42 Куэнка
Реал Сосьедад — Осасуна 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 49 Будимир
Реал Мадрид — Жирона 4:0 (2:0)
Голы: 1: 0 — 6 Винисиус, 2:0 — 35 Беллингем, 3:0 — 54 Беллингем, 4:0 — 61 Родриго
Украинские игроки Жироны Артем Довбик и Виктор Цыганков начали матч в стартовом составе и были заменены на 70 -й минуте игры. В то же время украинский голкипер Реала Андрей Лунин отыграл полный матч.
Лас-Пальмас — Валенсия 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — 89 Суарес, 2:0 — 90+5 Кардона
Украинский нападающий Валенсии Роман Яремчук матч провел на скамье запасных.