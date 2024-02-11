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Футбол

Руководство Баварии сообщило, что не планирует увольнять Тухеля

Томас остается в Мюнхене

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дризен сообщил, что несмотря на поражение от "Байера", главный тренер команды Томас Тухель останется на своем посту.

    "Ничего не изменилось. Заслуженное поражение, но мы не сдадимся, мы продолжаем”, — заявил Дризден.

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    Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

    Вместе с мюнхенцами он выиграл чемпионат Германии 22/23.

    www.ua-football.com

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