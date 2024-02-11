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Севилья — Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
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Севилья — Атлетико: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
Сейчас эти команды – не конкуренты. Но вывеска их противостояния – очень громкая. Это будет матч с нотками принципиальности.
Игра чемпионата Испании между "Севильей" и "Атлетико" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Примера
"Севилья" — "Атлетико"
Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 2
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Севілья — Атлетико Смотреть трансляцию