Следить

Футбол

Варламов стал четвертым российским вратарем с 600 матчами в регулярке НХЛ

Семен Варламов. Фото Global Look Press

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Игрок стал четвертым российским голкипером, который достиг такого результата.

Юбилейной для вратаря «Айлендерс» стала игра с «Калгари» (2:5), в которой Варламов сделал 19 сэйвов.

Россиянин присоединился к Николаю Хабибулину (799), Евгению Набокову (697) и Сергею Бобровскому (680).

35-летний голкипер был выбран «Вашингтоном» под общим 23-м номером на драфте НХЛ-2006. В этом сезоне Варламов провел 17 матчей и одержал 6 побед с процентом отраженных бросков 91,2.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Бокс

ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол