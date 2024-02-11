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Футбол

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в овертайме

Фото USA Today Sports

«Ванкувер» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у гостей забросили Конор Гарлэнд и Нильс Хегландер. У хозяев отличились Ник Дауд и Александр Овечкин.

Овечкин забросил свою 835-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги, до 59 голов.

Победную шайбу в овертайме матча забросил форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах. Команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 51 игре.

«Ванкувер» лидирует на «Западе» с 76 очками в 53 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дауд — 8 (Обе-Кубель, Сандин), 1:08 — 1:0. Гарлэнд — 9 (Джулсен), 11:09 — 1:1. Овечкин — 13 (Строум, Оши), 27:37 — 2:1. Хегландер — 16 (Петтерссон, Хьюз), 28:48 — 2:2. Миллер — 23, 64:55 — 2:3.

Вратари: Кемпер — Демко.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (7+15+8+3) — 31 (10+9+9+3).

Наши: Овечкин (17.48/3/+1) — Михеев (13.07/2/0).

11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

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