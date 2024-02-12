Агент Мильштейн назвал игрока «Анахайма» Минтюкова будущей суперзвездой

Павел Минтюков. Фото Global Look Press

Агент Дэн Мильштейн рассказал «СЭ» неизвестные ранее подробности о новичке «Анахайма» защитнике Павле Минтюкове.

— Декабрь 2019 года, я в Москве. Мне звонит Александр Тыжных и говорит: «У тебя есть один шанс из миллиона встретиться с семьей Павла Минтюкова». Я вдрызг больной, с температурой, чувствую себя странно, не понимаю, что происходит. Тогда еще никто не знал, что такое ковид, а это точно был он.

Звоню его отцу и прошу о встрече, они с женой и сыном приезжают ко мне в «Ритц-Карлтон». Родители на тот момент видели развитие Павла в России. И тут 16-летний Паша вдруг их перебивает: «Моя мечта с детских лет — играть в НХЛ, и я сделаю для этого все. Хочу, чтобы вы были моим агентом, и хочу уезжать в канадскую юниорскую лигу, потому что буду ближе к своей мечте».

— Родители это приняли?

— Да, надо отдать им должное. Паша принял решение, мы поставили его на юниорский драфт, и он прилетел в Майами в октябре 2020-го. Так совпало, что в этот день наша яхта выходила оттуда в Тампу на чемпионский парад по случаю выигрыша «Лайтнинг» Кубка Стэнли.

Пашин первый день в Америке был на яхте Gold Star с Кубком Стэнли — вместе с Кучеровым, Василевским и Сергачевым. Представляете, что это для него было? При этом, будучи совсем мальчишкой, он не дотронулся до Кубка, поскольку это плохая примета — касаться трофея, пока его не выиграл. Настолько не по годам взрослый парень. Не сомневаюсь, что он — будущая суперзвезда.

20-летний Минтюков дебютировал в НХЛ в сезоне-2023/24 и в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 19 (2+17) очков. В начале января россиянин получил травму верхней части тела из-за которой пропустит от 4 до 6 недель.

Источник