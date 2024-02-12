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Арсенал без Зинченко деклассировал Вест Хэм, Манчестер Юнайтед дожил Астон Виллу: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 24-го тура АПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоялось 2 матча в рамках 24 тура английского Премьер- лиги.

Чемпионат Англии — АПЛ
24 тур, 11 февраля

Вест Гэм — Арсенал 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 — 32 Салиба, 0:2 — 41 Сака, 0:3 — 44 Габриэл, 0:4 — 45+2 Троссард, 0:5 — 63 Сака, 0:6 — 66 Райс

Украинец Александр Зинченко пропускал матч из-за повреждений.

<p Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1)

Голлы:0:1 — 17 Гойлунд, 1:1 — 67 Луиз, 1 :2 — 86 Мактоминей

champion.com.ua

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