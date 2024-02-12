Футбол
Арсенал без Зинченко деклассировал Вест Хэм, Манчестер Юнайтед дожил Астон Виллу: результаты матчей АПЛ
Результаты матчей 24-го тура АПЛ
Сегодня, 11 февраля, состоялось 2 матча в рамках 24 тура английского Премьер- лиги.
Чемпионат Англии — АПЛ
24 тур, 11 февраля
Вест Гэм — Арсенал 0:6 (0:4)
Голы: 0:1 — 32 Салиба, 0:2 — 41 Сака, 0:3 — 44 Габриэл, 0:4 — 45+2 Троссард, 0:5 — 63 Сака, 0:6 — 66 Райс
Украинец Александр Зинченко пропускал матч из-за повреждений.
<p Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1)
Голлы:0:1 — 17 Гойлунд, 1:1 — 67 Луиз, 1 :2 — 86 Мактоминей