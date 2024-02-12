Футбол
Беллингем получил травму в матче с Жироной
Англичанину понадобится 2-3 недели на восстановление
Полузащитник Реала Джуд Беллингем получил повреждение в матче Ла-Лиги с Жироной (4:0).
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что англичанину понадобится 2-3 недели на восстановление.
В клубе надеются, что футболист вернется ко второму матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, который состоится 7 марта. Первую игру он пропустит.
Клубные врачи диагностировали растяжение левого голеностопного сустава высокой степени.