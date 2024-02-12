Беллингем получил травму в матче с Жироной

Англичанину понадобится 2-3 недели на восстановление

Полузащитник Реала Джуд Беллингем получил повреждение в матче Ла-Лиги с Жироной (4:0).

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что англичанину понадобится 2-3 недели на восстановление.

В клубе надеются, что футболист вернется ко второму матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига, который состоится 7 марта. Первую игру он пропустит.

Клубные врачи диагностировали растяжение левого голеностопного сустава высокой степени.

champion.com.ua