Дженоа с голом Малиновского проиграла Аталанте, Милан одолел Наполи: результаты матчей Серии А

Украинец отметился забитым голом в ворота бывшей команды

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Сегодня, 11 февраля, в 24-м туре итальянской Серии А состоялось 5 матчей.

Чемпионат Италии — Серия А& 24 тур, 11 февраля

Фиорентина — Фрозиноне 5: 1 (3:0)

Голлы: 1:0 — 16 Белотти, 2:0 — 19 Иконе, 3:0 — 43 Куарта, 4:0 — 53 Гонсалес, 4:1 — 66 Маццителли, 5:1 — 85 Барак

Болонья — Лечче 4:0 (2:0)

Гол: 1:0 — 5 Бейкема, 2:0 — 27 Орсолини, 3:0 — 49 Орсолини, 4:0 — 82 Одгорд Монца — Верона 0:0

< Дженоа — Аталанта 1:4 (0:1)

Голлы: 0:1 — 22 де Кетеларе, 1:1 — 51 Малиновский, 1 :2 — 55 Компайнерс, 1:3 — 90+10 Дзаппакоста, 1:4 — 90+13

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отличился голом в ворота бывшей команды.

<p Милан — Наполи 1:0 (1:0)

Гл: 1:0 — 25 Эрнандес

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