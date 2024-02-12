КАН. Нигерия – Кот-д’Ивуар 1:2. Триумф хозяев турнира

Главный матч турнира

ФОТО: TWITTER.COM/CAF_ONLINE

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Наконец-то дождались финального противостояния на КАН-2024. В финал заслуженно вышла сборная Нигерии, которая на этом турнире еще не проигрывала и пропустила всего два гола. Противостояли им хозяева турнира сборная Кот-д'Ивуара, прошедшая чрезвычайно сложный путь к этому матчу. В последний раз нигерийцы выигрывали трофей в 2013 году, а ивуарийцы – в 2015 году.

Перед стартом турнира слабым местом Нигерии считалась именно оборона, но вышло все наоборот. Подопечные Жозе Пезейро очень уверенно сыграли в защите, а вот с нападением у них были существенные проблемы. Что касается ивуарийцев, то после каждой игры чувствовалось какое-то разочарование от того, что команда с таким сильным подбором игроков страдает на поле.

В первой половине встречи как и прогнозировалось было много борьбы, эмоций и нарушений правил. К сожалению, моментов все же не хватало. Ивуарийцы 66% игрового времени владели мячом, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Вертикальный футбол в исполнении подопечных Файе не был эффективным. Нигерийцы имели существенные проблемы с конструктивом. Коллектив португальского наставника Пезейро не мог выйти из защиты в атаку.

Открывать счет должны были футболисты сборной Кот-д'Ивуара, но Адингра из пределов штрафной не смог переиграть Нвабили. Нигерийцы достаточно нелогично, но забили после углового. Капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг выиграл верховую борьбу и головой пробил в верхний угол – 1:0. Отметим, что именно Трост-Эконг забил единственный мяч в противостоянии этих соперников на групповом турнире.

Сразу после перерыва ивуарийцы бросились отыгрываться, ведь им было некуда отступать. Нигерийцы всеми силами старались удержать свои ворота "сухими". Подопечные Пезейро при первой возможности пытались выбегать в атаку, но ошибки в переходной фазе не позволяли доводить атаки до логического завершения.

После часа игрового времени у ивуарийцев было шесть ударов в створ ворот, а у нигерийцев — всего один. На 62-й минуте хозяева турнира все же добились своего. После подачи с углового Кессье головой пробил в ближний угол – 1:1.

После гола футболисты сборной Кот-д'Ивуара не остановились на достигнутом и старались вырвать победу в основное время. На 81-й минуте после прострела Адингра в дальний угол пробил Алле – 1:2. Ивуарийцы снова проявляют свой характер. В итоге, ивуарийцы побеждают.

Кубок Африки. Финал

11 февраля. 22:00. Абиджан. "Алассан Уаттара"

Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2

Голы: Трост-Эконг (38) — Кессье (62), Алле (81)

Нигерия (стартовый состав): Нвабили – Бесси, Трост-Эконг, Аджаи – Зайду, Ивоби, Оньека, Айнна – Лукман, Чуквуэзе – Осимхен

Кот-д'Ивуар (стартовый состав): Фофана – Орье, Коссуну, Н'дика, Конан – Кессье, Сери, С. Фофана – Градель, Алле, Адингра

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