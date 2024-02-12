Кот-д'Ивуар победил Нигерию и выиграл домашний Кубок африканских наций

Это третья победа Кот-д'Ивуара в Кубке Африки

Кот-д'Ивуар одержал волевую победу над Нигерией в финале Кубка африканских наций- 2023.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу ивуарийцев.

В конце первого тайма Уильям Трост-Эконг открыл счет во встрече. Однако голы Франка Кэсси и Себастьяна Алле принесли победу хозяевам турнира.

Кубок африканских наций-2023 1/2 финала, 7 февраля

Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2 (0:2)

Голлы:1:0 — 38 Трост-Эконг, 1:1 — 62 Кэсси, 1: 2 — 81 Алле

Это третья победа Кот-д'Ивуара в Кубке Африки, в общей сложности ивуарийцы играли в 5 финалах.

Для Нигерии это был 8-й финал, они выигрывали турнир трижды в истории.

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