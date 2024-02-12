Лига 1. Ницца — Монако 2:3. Провальный вечер обороны орлят

Ницца в меньшинстве уступает монегаскам

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига 1. 21-й тур

Ницца. Альянц Ривьера

Арбитр: Эрик Ваттельлье

"Ницца" — "Монако" 2:3

Голы: Лаборд 37(пен), Гессан 74 — Закария 16, 50, Головин 77

"Ницца": Булка — Лотомба (Росарио), Тодибо, Данте, Бар — Будауи(Перро), Ндаишимие, Сансон(Розье) — Лаборд(Шо), Гессан, Луше(Тюрам)

"Монако": Кен — Керер, Марипан, Салису — Камара(Диоп), Закария, Фофана, Якобс — Минамино(Аклиуш), Головин(Балогун) — Бен Еддер

Предупреждения : Лотомба, Луше, Будауи, Гессан, Ндаишимие — Керер, Головин, Закария

Удаление : Данте 54

Один из ключевых матчей 21 тура в Лиге 1 — "Ницца" в родных стенах принимала "Монако", вторая команда чемпионата против пятой. Поединок начался в спокойном темпе, но чувствовалось, что "монегаски", на неделе проигравшие в 1/8 Кубка Франции середняку третьей лиги, были более мотивированными с первых минут, прежде всего желанием доказать случайность того поражения.

И гости смогли достичь желаемого победив команду с лучшей обороной в лиге забив ей трижды. Одним из главных творцов этого успеха был Денис Закария, который забил достаточно быстрый гол, швейцарец сильным дальним ударом заставил Булку доставать мяч из собственных ворот. И это был первый пропущенный гол в этом сезоне с дальней дистанции у "Ниццы". Учитывая слабую результативность хозяев — 20 забитых голов в 20 турах, задача перед ними стояла крайне тяжелая.

Но следует отдать им должное, после пропущенного гола "орлята" сразу включились и начали давить на ворота гостей и имели несколько хороших возможностей сравнять счет с игры, но помог стандарт, капитан хозяев Данте сделал великолепный пас на ход Луше, которого завалил в собственной штрафной площадке Керер, арбитр указал на точку, а Лаборд реализовал пенальти. В конце первого тайма хозяева имели прекрасную возможность забить и второй мяч, но "монегасков" спас голкипер.

"Ницца" продолжала атаковать и в начале второго тайма, казалось, должна была именно она выходить вперед, но против был тот же Закария. Минамино выполнил навес с правого фланга на Дениса, который прекрасным ударом головой записывает дубль на свой счет.

Через несколько минут положение хозяев максимально усложнилось, Данте в подкате выбивая мяч заехал ногами в Минамино, арбитр после просмотра видеоповтора вынес максимально строгое решение показав бразильскому ветерану красную карточку, возможно, слишком радикальное решение в этой ситуации.

"Орлята" продемонстрировали настоящий характер и смогли сравнять счет играя в меньшинстве. Подопечные Фариоли заработали угловой на 74 минуте игры и Гессан забивает, выиграв верховую дуэль, но радость хозяев длилась недолго — уже через три минуты Головин снова выводит гостей вперед и ставит точку в этом матче, добив мяч в сетку ворот после сейва Булки. Хозяева до самого финального свистка пытались сравнять счет, но матч так и завершился в пользу подопечных Ади Гюттера.

"Монако" в тяжелом противостоянии добывает сверхважные три очка, трижды поразив ворота Булки, что в этом сезоне еще никому не удалось сделать, побеждает прямого конкурента и поднимается на третью строчку, отставая от "Ниццы" всего на один пункт.

www.ua-football.com