Футбол
Малиновский получил среднюю оценку за матч с Аталантой
Украинец отметился единственным забитым голом своей команды
Фото: Getty Images
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил среднюю оценку за выступление в матче 24-го тура итальянской Серии А с Аталантой (1:4).
Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.
Украинец отметился единственным забитым голом своей команды и получил оценку 6.9.
Этот гол стал для Малиновского третьим в этом сезоне Серии А, также на счету Руслана одна голевая передача.
Лучшим игроком матча признали вратаря Аталанты Марко Карнесекки — 8.0.
Напомним, Малиновский выступал в составе Аталанты с 2019 по 2023 год.