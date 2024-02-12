Малиновский получил среднюю оценку за матч с Аталантой

Украинец отметился единственным забитым голом своей команды

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Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил среднюю оценку за выступление в матче 24-го тура итальянской Серии А с Аталантой (1:4).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Украинец отметился единственным забитым голом своей команды и получил оценку 6.9.

Этот гол стал для Малиновского третьим в этом сезоне Серии А, также на счету Руслана одна голевая передача.

Лучшим игроком матча признали вратаря Аталанты Марко Карнесекки — 8.0.

Напомним, Малиновский выступал в составе Аталанты с 2019 по 2023 год.

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