Овечкин забил в пятом матче подряд! Но «Вашингтон» упустил победу

Александр Овечкин забил гол в пятом матче НХЛ подряд

Александр Овечкин (справа). Фото USA Today Sports «Кэпиталс» проиграли в овертайме «Ванкуверу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дауд — 8 (Обе-Кубель, Сандин), 1:08 — 1:0. Гарлэнд — 9 (Джулсен), 11:09 — 1:1. Овечкин — 13 (Строум, Оши), 27:37 — 2:1. Хегландер — 16 (Петтерссон, Хьюз), 28:48 — 2:2. Миллер — 23, 64:55 — 2:3.

Вратари: Кемпер — Демко.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (7+15+8+3) — 31 (10+9+9+3).

Наши: Овечкин (17.48/3/+1) — Михеев (13.07/2/0).

11 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Кажется, Объединенные Арабские Эмираты должны заплатить Овечкину серьезные деньги за рекламу. Своей игрой после отдыха в Дубаи Ови определенно наладил новый туристический поток. Из хоккеистов.

Трудно объяснить, почему Овечкин после мини-отпуска стал забивать, как и прежде. В скорости Александр, недавно вошедший в антирейтинг портала JFresh по ускорениям, точно не прибавил. Да и линию Оши — Строум — Овечкин, где общий возраст трех форвардов превышает 100 лет, быстрой назвать точно нельзя.

Также сложно поверить в то, что на игру Александра внезапно положительно повлиял отъезд Евгения Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ. Однако совпадение забавное и даже отчасти мистическое. Но, кажется, реальный ответ кроется в деталях.

Овечкин побил один из рекордов Гретцки. Сколько осталось до самого главного?

В матче с «Ванкувером» было заметно, что Овечкин вновь начал использовать свое главное оружие — бросок. Периодически он бросал из тех позиций, из которых по ходу этого сезона максимум позволил бы отдать пас ближнему. На этой дикой уверенности в себе Ови когда-то и зашел в лигу. На ней же Александр нещадно приближался год за годом к рекорду Гретцки. Благодаря уверенности в себе он и стал обладателем Кубка Стэнли в момент, когда большинство игроков опустили бы руки.

И эта уверенность в себе следует вместе с удачей. Гол Овечкина в ворота «Ванкувера» совершенно не следовал из логики игры. В этом моменте вновь рука об руку шли уверенность в себе и удача. Многие форварды постеснялись бы отдавать такой пас, опасаясь, что он не дойдет до адресата, и бросили бы в пузо вратарю. А Овечкин сделал то, что должен был — он создал возможность для этого гола.

И вот уже на его счету 13 голов в 48 матчах этого сезона и 835 шайб в НХЛ. Если Ови не отпустит эту уверенность в себе, то рекорд Гретцки побьет точно.

По созданным моментом «Вашингтон», безусловно, матч бы выиграл. Но некоторые грубейшие ошибки в обороне нивелировали все успехи команды в атаке. Так, после обреза «Кэпиталз» счет в первом периоде сравнял Конор Гарланд.

Помимо гола Овечкина, главным хайлайтом матча стала шайба Нильса Хёгландера.

Под конец матча «Ванкувер» получил прекрасную возможность забрать 2 очка: глупейшее удаление заработал форвард «Вашингтона» Бек Маленстайн. Но проблемы «Кэнакс» с большинством вновь дали о себе знать. За последние три матча команда Токкета не реализовала 17 попыток численного преимущества подряд.

При этом итоговую победу в матче все равно одержал «Ванкувер». Дикий привоз Майкмайкла за 5 секунд до конца овертайма лишил «Вашингтон» победы.

Теперь команда Овечкина отстает от зоны плей-офф на 6 очков. И вклиниться в топ-8 будет невероятно сложно.

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