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Овечкин забил за «Вашингтон» в пятом матче подряд

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин вывел свою команду вперед во втором периоде.

Овечкин отличился в пятой встрече подряд — в 13-й раз в карьере и первый с марта 2021 года (6+1 в 5 матчах). Ранее форвард забивал в матчах против «Далласа» (4:5 ОТ), «Монреаля» (2:5), «Флориды» (2:4) и «Бостона» (3:0).

Гол в ворота «Ванкувера» стал для Овечкина 835-м за всю карьеру в НХЛ. Нападающий занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 59 шайб.

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