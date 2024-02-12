Примера. Барселона — Гранада 3:3. Каталонцы беззащитны, как никогда

Сенсационный результат

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"Гранада" до сегодняшнего дня имела всего одно набранное очко в 11 выездных турах Ла Лиги, но "Барселона" умудрилась облажаться даже здесь.

Причем начиналось все отлично для хозяев. Они разбивали высокий прессинг "Гранады", создавали моменты, и на 14-й минуте Ямаль с метра замкнул прострел Канселу — 1:0.

Но вот что началось дальше? Тер Штеген терял мяч на своей половине, защита не играла по сопернику, а на флангах пространства было море. Один раз Кристенсен в падении заблокировал удар Узуни, но это же не футбол, и еще до перерыва дежурный прострел Пеллистри замкнул Рикард Санчес — к слову, воспитанник "Барсы".

"Монжуик" свистел; Хави саркастично улыбался — и на этом команды ушли на перерыв, с которого "Барса" вернулась даже более беззащитной.

Да, она атаковала позиционно, пыталась заигрывать Левандовского, но каждая (!) контратака "Гранады" таила угрозу. Один раз Пеллистри простил, пробив в лицо тер Штегену, а вот на 60-й минуте уругваец уже был точен.

Гениальный ассист Гюндогана на Роберта позволил этот мяч отыграть, но почти сразу капитан "Гранады" Микель оказался в гордом одиночестве перед воротами и головой сделал счет уже 2:3. Фантастика!

По игре складывалось ощущение, что Кубарси и Иньиго впервые видят друг друга; Канселу не знает, что ему надо возвращаться на свою половину, а Кунде получил установку бесцельно бродить полем туда-сюда. Это не оборона, это цирк.

К счастью для "Барсы", против нее играла такая же слабая команда, и сил 16-летнего Ямаля хватило, чтобы по крайней мере избежать поражения.

За Ламином будущее, это точно, но за кем у каталонцев настоящее? Вот в чем вопрос. И потому в таблице они лишь третьи с 51 очком. У "Гранады", в свою очередь, 19-е место, 13 баллов и наш респект за борьбу и веру в себя. Нечасто такое встретишь от безнадежного аутсайдера.

24-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" — "Гранада" — 3:3

Голы: Ямаль, 14, 80, Левандовский, 63 — Рикард Санчес, 43, Пеллистри, 60, Микель, 66

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу (Рафинья, 75) — де Йонг, Кристенсен (Фермин Лопес, 67), Гюндоган — Ямаль, Левандовский, Педри (Гуйю, 89)

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Рубио, Микель, Мауасса — Онгла — Пеллистри (Юзвяк, 84), Гумбау (Торренте, 90+4), Серхио Руис, Мелендо (Кальехон, 75) — Узуни (Аресо, 84)

Предупреждения: Фермин Лопес, 78 — Серхио Руис, 33, Микель, 78

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