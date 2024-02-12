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Сака — о 6:0 с Вест Хэмом: Арсенал почувствовал кровь и пошел убивать

Арсенал обыграл Вест Хэм на выезде со счетом 6:0

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Букайо Сака считает, что мог забить больше голов в матче с "Вест Хэмом".

    Вчера "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" на выезде со счетом 6:0 — это самая крупная гостевая победа лондонцев за всю историю выступлений в АПЛ.

    "После первого тайма мы вели со счетом 4:0 и могли забить намного больше, в том числе и я.

    Сегодня мы почувствовали кровь и пошли убивать", — сказал вингер "Арсенала", который оформил дубль.

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