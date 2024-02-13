АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:3. Конор Галлахер разочаровал бывшую накануне дня влюбленных

Мудрик остался неиспользованной заменой, но его команда побеждает

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После того, как болельщики "Челси" получили хоть какую-то разрядку в матче их команды против "Астон Виллы", нужно возвращаться на землю. Именно такие мысли могли быть у всех зрителей этой встречи после первого тайма. Причем кто был близок к тому, чтобы вернуть их на землю? "Крсистал Пэлас", который имеет множество проблем с травмами и потерял собственных лидеров, которые сидят в лазарете. "Орлы" в откровенном кризисе.

Вот только команда Почеттино — это также кризисная команда, которая иногда может выдавать матчи топ-уровня, но после них сразу идет неизбежный провал. К такому они нас приучили и сегодня сценарий почти повторился. Без Мудрика в стартовом составе, что стало уже привычным для последних матчей, "синие" вышли на поле и забыли, что надо играть в футбол, а не просто перепасовываться.

Весь первый тайм в исполнении гостей выглядел как в слоу-мо. Они владели мячом, но двигались настолько медленно, что это владение не принесло им абсолютно ничего. И когда мы говорим "ничего", то имеем в виду лишь один удар в сторону ворот соперника за весь первый тайм, который произошел на 45-й минуте, вот настолько ничего. "Кристал Пэлас" без проблем отсиживался в обороне против медлительного соперника и не видел никаких проблем с тем, чтобы создавать собственные атаки, даже имея минимальный процент владения круглым.

Первый момент в матче был у Матета после перехвата мяча на правом фланге, смещался в центр нападающий, впрочем, пробил не очень удачно. С этим легко справился Джордже Петрович. А вот с тем, что произошло на 30-й минуте, справиться было почти невозможно. Выбили мяч после подачи "синие" и Нони Мадуэке решил показать дикие танцы у собственной штрафной площадки. Это закончилось перехватом и мощным ударом от Джефферсона Лермы в дальний угол ворот. Петрович дотянуться не смог, а Лерма забил свой первый гол за "орлов", с чем его можно поздравить.

До перерыва ускорения или хотя бы какого-то футбола от "Челси" мы не увидели. Команда Почеттино была настолько ужасной, насколько можно себе представить. Даже стерильное владение не было настолько стерильным, ведь точность их передач также вызвала вопросы. Оставалось лишь надеяться, что во втором тайме команда Маурисио Почеттино оправится и вспомнит, как это играть в ногомяч. Именно после перерыва на поле вышел Кристофер Нкунку, который заменил танцора Мадуэке.

И "синие" хоть слегка оправились, уже на второй минуте второго тайма классная атака прошла через правый фланг, когда Мало Гюсто получил пас от Кайседо и прострелил в центр, где никем не прикрытый Конор Галлахер забил мяч в ворота своего бывшего клуба, в котором он когда-то провел очень успешный арендный сезон. 1:1.

И сразу же вернулась скорость и острота к атакам "Челси", это просто была совсем другая команда по сравнению с тем, что мы видели в первом тайме. Удар от Силвы головой заблокировал Матета, неплохо пробивал Коул Палмер в ближний угол рядом со стойкой. Эта команда наконец ожила и начала играть, а не просто пасовать и наблюдать.

Впрочем, не нужно путать это с действительно мощным футболом и классными комбинациями, это скорее легкая метаморфоза из спящего коллектива в команду, которая вспомнила, кем она является. Вместе с тем и "Пэлас" имели свои атаки и неоднократно стреляли по воротам Петровича, особенно хорошая была возможность у Матета и Франсы.

Вот с такими взаимными укусами команды и подошли к финальным минутам, где все решил один эпизод после быстрой атаки, которые начал Коул Палмер. Он протащил мяч по флангу и отдал точный пас на вновь неприкрытого Галлахера, который пробил точно в угол ворот. 1:2 и безумная радость от полузащитника "синих", хотя в прошлом году, когда он забивал на этом же стадионе, он не праздновал. А довершил этот достаточно странный матч своим голом Энцо Фернандес. Опять Палмер протащил круглого вперед и отдал на Энцо, который положил защитника на пятую точку и отправил круглого в ближнюю девятку. 1:3. Выиграли, но первый тайм мог стоить им победы. Сегодня их не наказали за ошибки, потому что соперник был не таким острым.

Благодаря этой победе "синие" поднимаются на 10-ю строчку, которая уже является их любимой в этом сезоне. Ну а "Кристал Пэлас"… их можно только пожалеть. Рой Ходжсон работает в сложных условиях, но его работа все равно вызывает небольшие вопросы.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Челси" 1:3

Голы: Лерма (30) — Галлахер (47, 90+1), Фернандес (90+4)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Муньос, Андерсен, Ричардс, Митчелл — Лерма, Уортон — Айю, Хьюз (Ахамада, 79), Франса (Эдуар, 84) — Матета

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилкрист, 84), Дисаси, Силва (Колвилл, 61), Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Нкунку, 46), Галлахер, Джексон (Стерлинг, 79) — Палмер

Предупреждения: Лерма (70), Муньос (79) — Дисаси (90+2), Джексон (90+6)

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