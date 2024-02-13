Бавария решила купить Гирасси. У форварда 17 голов в 15 матчах Бундеслиги

Отступные нападающего Штутгарта — 20 млн евро

transfermarkt

Серу Гирасси может присоединиться к "Баварии" летом.

Мюнхенский клуб решил приобрести гвинейского нападающего в летнее трансферное окно, в "Штутгарте" об этом знают. В контракте игрока указана сумма отступных — 20 миллионов евро.

"Бавария" считает эту сделку выгодной и не хочет ее упустить, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. Вопрос заключается в том, захочет ли Гирасси присоединиться к команде с Гарри Кейном в составе.

В текущем сезоне Бундеслиги Серу провел 15 матчей и забил 17 голов, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Лидирует Гарри Кейн — на его счету 24 мяча.

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