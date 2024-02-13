Фройнд — о матче ЛЧ: Поражение от Байера болезненное, но мы движемся вперед

Фройд рассказал о матче Лиги чемпионов против Лацио

Фото: The Volante

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал предстоящую игру команды в Лиге чемпионов против "Лацио".

"Поражение от "Байера" болезненное, потому что это была важная игра. Но мы движемся вперед. Завтра состоится еще одна важная игра в Риме, 1/8 финала ЛЧ. Мы с нетерпением ждем этого поединка, и я убежден, что завтра мы покажем себя по-другому".

Напомним, что матч "Лацио" — "Бавария" состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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