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Футбол

Фройнд — о матче ЛЧ: Поражение от Байера болезненное, но мы движемся вперед

Фройд рассказал о матче Лиги чемпионов против Лацио

Фото: The Volante

    • Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Кристоф Фройнд прокомментировал предстоящую игру команды в Лиге чемпионов против "Лацио".

    "Поражение от "Байера" болезненное, потому что это была важная игра. Но мы движемся вперед. Завтра состоится еще одна важная игра в Риме, 1/8 финала ЛЧ. Мы с нетерпением ждем этого поединка, и я убежден, что завтра мы покажем себя по-другому".

    Напомним, что матч "Лацио" — "Бавария" состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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