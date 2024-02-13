Футбол
Иммобиле — о Кейне: Противостояние с хорошими игроками всегда мотивирует
Иммобиле рассказал о форварде Баварии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле высказался об игроке мюнхенской "Баварии" Харри Кейне накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Противостояние с хорошими игроками всегда мотивирует. Харри Кейн — один из них. Я понимаю, какого уровня достиг, но статистика — это то, что имеет значение для нападающего. Цифры, передачи, голы, которые приводят к победам — вещи, о которых ты даже не думаешь, когда играешь. Сравнивая себя с такими игроками, важно быть мотивированным и ставить себя на их место".
Напомним, что матч Лиги Чемпионов "Лацио" — "Бавария" состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 22:00.
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