Иммобиле — о Кейне: Противостояние с хорошими игроками всегда мотивирует

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле высказался об игроке мюнхенской "Баварии" Харри Кейне накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Противостояние с хорошими игроками всегда мотивирует. Харри Кейн — один из них. Я понимаю, какого уровня достиг, но статистика — это то, что имеет значение для нападающего. Цифры, передачи, голы, которые приводят к победам — вещи, о которых ты даже не думаешь, когда играешь. Сравнивая себя с такими игроками, важно быть мотивированным и ставить себя на их место".