Жозе Моуринью должен уплатить налоговый штраф

Португалец будет оштрафован на 1,5 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Верховный суд Испании подтвердил, что португальский тренер Жозе Моуринью должен оплатить налоговый долг, связанный с его деятельностью в мадридском "Реале" в 2011-2012 годах.

Суд постановил, что Моуринью должен уплатить 881 368 евро, которые включают налоговый штраф в размере 571 073 евро. Это решение стало окончательным после того, как суд отклонил апелляцию 61-летнего тренера.

Это решение стало ударом для Жозе, который в течение многих лет боролся с испанской налоговой службой.

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