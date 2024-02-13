Кривбасс обыграл испанскую команду в контрольном матче

Украинская команда на мажорной ноте завершила сбор

В последнем контрольном матче на испанском собрании криворожский Кривбасс обыграл местную Мурсию.

Матч состоялся в формате четырех таймов по 30 минут. Завтра, 14 февраля, утром Кривбасс отправляется в Украину.

Напомним, что в предыдущем матче на испанском собрании Кривбасс обыграл датский Виборг (1:0).

Вторую часть УПЛ Кривбасс начнет 23 февраля. Соперником будет черкасский ЛНЗ.

Контрольный матч 10 февраля 2024 года

Кривбасс (Кривой Рог) — Реал Мурсия (Мурсия, Испания) 5:2 (2:1, 3:1, 3:2)

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