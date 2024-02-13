<img title="Манчестер Юнайтед может подписать Де Лигта" src="/wp-content/uploads/2024/02/46cc2e857c845880c4d886804739e547.jpg" alt="Манчестер Юнайтед может подписать br />

Защитник мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт попал в сферу интересов английского клуба Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщает Football Insider.

Английский клуб хочет подписать 24-летнего игрока. Де Лигт пока не очень доволен своим положением в немецком клубе.

Маттейс в этом сезоне Бундеслиги сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола.

Также игроком интересовался ПСЖ, но Де Лигт отказался переходить во французский клуб.

champion.com.ua