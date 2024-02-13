Футбол
Манчестер Юнайтед может подписать Де Лигта
<img title="Манчестер Юнайтед может подписать Де Лигта" src="/wp-content/uploads/2024/02/46cc2e857c845880c4d886804739e547.jpg" alt="Манчестер Юнайтед может подписать br />
Защитник мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт попал в сферу интересов английского клуба Манчестер Юнайтед.
Об этом сообщает Football Insider.
Английский клуб хочет подписать 24-летнего игрока. Де Лигт пока не очень доволен своим положением в немецком клубе.
Маттейс в этом сезоне Бундеслиги сыграл 13 матчей, в которых забил 2 гола.
Также игроком интересовался ПСЖ, но Де Лигт отказался переходить во французский клуб.