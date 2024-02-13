Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

14 февраля, среда

03.00 мск. «Баффало» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Бостон» — «Тампа-Бэй»

03.00. «Вашингтон» — «Колорадо»

03.00. «Монреаль» — «Анахайм»

03.00. «Оттава» — «Коламбус»

03.00. «Торонто» — «Сент-Луис»

03.30. «Айлендерс» — «Сиэтл»

04.00. «Даллас» — «Каролина»

04.00. «Нэшвилл» — «Нью-Джерси»

04.30. «Чикаго» — «Ванкувер»

05.00. «Эдмонтон» — «Детройт»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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