Футбол
НХЛ: «Вашингтон» — «Колорадо», «Бостон» — «Тампа». Расписание 14 февраля
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
14 февраля, среда
03.00 мск. «Баффало» — «Лос-Анджелес»
03.00. «Бостон» — «Тампа-Бэй»
03.00. «Вашингтон» — «Колорадо»
03.00. «Монреаль» — «Анахайм»
03.00. «Оттава» — «Коламбус»
03.00. «Торонто» — «Сент-Луис»
03.30. «Айлендерс» — «Сиэтл»
04.00. «Даллас» — «Каролина»
04.00. «Нэшвилл» — «Нью-Джерси»
04.30. «Чикаго» — «Ванкувер»
05.00. «Эдмонтон» — «Детройт»
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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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