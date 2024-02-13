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Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

Овечкин забросил шайбу в пятом матче подряд

Элиас Петтерссон и Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Наши цифры о забивных сериях Александра Великого и не только.

Александр Овечкин забил один из голов в ворота лидирующего в регулярном чемпионате «Ванкувера» и продлил результативную серию до пяти матчей.

Ранее капитан «Вашингтона» последовательно огорчил «Даллас», «Монреаль», «Флориду» и «Ванкувер».

Результат Овечкина — второй в нынешнем сезоне для российских игроков. Немного лучше — шесть матчей с голами подряд — в ноябре выступил Валерий Ничушкин.

Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

Ничушкину принадлежит вторая по продолжительности голевая серия нынешнего сезона.

Дольше — в восьми встречах кряду — отличался второй снайпер сезона канадец Сэм Райнхарт из «Флориды».

Пятиматчевые серии помимо Овечкина выдали десять хоккеистов, среди которых и белорус Егор Шарангович из «Калгари».

Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

Удивительно, но в карьере Александра Овечкина было только четыре более крутых серии.

Две из них (семь и шесть матчей) пришлись на первый сезон россиянина в НХЛ (2005/06), еще по одной — на сезоны-2007/08 и -2018/19. Причем во втором случае форвард отличился десять раз.

Российский рекорд делят Александр Могильный, Павел Буре и Никита Кучеров. Первые двое забивали в восьми матчах подряд в начале 1990-х, а форвард «Тампы» — в сезоне-2022/23.

Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

Резко прибавив в феврале, Овечкин существенно приблизился к главной цели своей карьеры — снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь двух лучших голеадоров разделяют 59 шайб.

В 1395 матчах Ови огорчил соперников 835 раз. На счету Уэйна 894 гола в 1487 играх.

Овечкин набрал голевой темп. Он — в двух матчах от повторения лучшей серии в карьере

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