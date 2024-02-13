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Петр Чех: Когда Сарри покинул Челси, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда

Бывший вратарь и технический директор Челси вспомнил, как продвигал кандидатуру Фрэнка

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший вратарь и технический директор "Челси" Петр Чех вспомнил, как продвигал кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера "синих".

    "Когда мы решали, кто возглавит команду после ухода Маурицио Сарри, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда. Он хорошо поработал в "Дерби", Фрэнк был моим первым выбором.

    Я надеялся, что все пройдет наилучшим образом. Нам бы хотелось, чтобы Лэмпард отработал в "Челси" немного дольше, но всегда есть совет директоров и большой босс — когда они хотят принять решение, вы должны с этим смириться", — приводит слова Чеха Absolute Chelsea.

    Напомним, Лэмпард работал тренером "Челси" в период с 2019 по 2021 год. В 2023 бывший капитан и полузащитник "синих" вновь возглавил команду, исполняя обязанности главного тренера в течение нескольких месяцев.

    www.ua-football.com

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