Петр Чех: Когда Сарри покинул Челси, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда

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Бывший вратарь и технический директор "Челси" Петр Чех вспомнил, как продвигал кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера "синих".

"Когда мы решали, кто возглавит команду после ухода Маурицио Сарри, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда. Он хорошо поработал в "Дерби", Фрэнк был моим первым выбором.

Я надеялся, что все пройдет наилучшим образом. Нам бы хотелось, чтобы Лэмпард отработал в "Челси" немного дольше, но всегда есть совет директоров и большой босс — когда они хотят принять решение, вы должны с этим смириться", — приводит слова Чеха Absolute Chelsea.