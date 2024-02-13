Футбол
Шахтер объявил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем
На номинально домашний поединок в Гамбург отправились 28 игроков
Делегация Шахтера прибыла в Гамбург, где 15 февраля горняки первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против французского Марселя .
Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
На предстоящий поединок главный тренер команды Марино Пушич взял 28 футболистов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Заявка Шахтера:
Ранее определились арбитры матча Шахтер — Марсель.
Напомним, что первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марсель состоится в четверг, 15 февраля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.