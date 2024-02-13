Шахтер объявил заявку на первый матч плей-офф Лиги Европы с Марселем

На номинально домашний поединок в Гамбург отправились 28 игроков

Делегация Шахтера прибыла в Гамбург, где 15 февраля горняки первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против французского Марселя .

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

На предстоящий поединок главный тренер команды Марино Пушич взял 28 футболистов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Заявка Шахтера:

Вратари: Артур Рудько, Дмитрий Потрошитель, Денис Твардовский, Денис Барченко

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Педриньо, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Лука Лацабидзе

Полузащитники: Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Мар Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Виктор Цуканов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

Ранее определились арбитры матча Шахтер — Марсель.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между Шахтером и Марсель состоится в четверг, 15 февраля, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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