Футбол
Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций
Балакин будет главным арбитром матча Бетис — Динамо Загреб
Первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским Бетисом и хорватским Динамо Загреб рассудит украинская бригада арбитров.
Об этом сообщает УАФ.
Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.
Обязанности четвертого судьи будет выполнять Виктор Копиевский, а в роли помощника арбитра ВАА итальянца Маурицио Мариани будет Екатерина Монзуль.
Напомним, в декабре Балакин работал на матче группового этапа Лиги чемпионов между Реал Сосьедадом и Зальцбургом.