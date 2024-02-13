Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Балакин будет главным арбитром матча Бетис — Динамо Загреб

Первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским Бетисом и хорватским Динамо Загреб рассудит украинская бригада арбитров.

Об этом сообщает УАФ.

Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого судьи будет выполнять Виктор Копиевский, а в роли помощника арбитра ВАА итальянца Маурицио Мариани будет Екатерина Монзуль.

Напомним, в декабре Балакин работал на матче группового этапа Лиги чемпионов между Реал Сосьедадом и Зальцбургом.

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