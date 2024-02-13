Следить

Футбол

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Балакин будет главным арбитром матча Бетис — Динамо Загреб

Первый матч плей-офф раунда Лиги конференций между испанским Бетисом и хорватским Динамо Загреб рассудит украинская бригада арбитров.

Об этом сообщает УАФ.

Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко.

Обязанности четвертого судьи будет выполнять Виктор Копиевский, а в роли помощника арбитра ВАА итальянца Маурицио Мариани будет Екатерина Монзуль.

Напомним, в декабре Балакин работал на матче группового этапа Лиги чемпионов между Реал Сосьедадом и Зальцбургом.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Брат Фьюри рассказал о том, что произошло во время спарринга с Опетая

Футбол

Бавария решила купить Гирасси. У форварда 17 голов в 15 матчах Бундеслиги

Баскетбол

Форвард сборной Украины Войналович восстановился после травмы и сможет принять участие в квалификации Евробаскета-2025

Теннис

Доха. Ангелина Калинина против Елены Остапенко во втором круге: превью матча

Футбол

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Автоспорт

Энрико Кардиле: SF-24 очень отличается от прежних машин

Футбол

Шестеркин вернулся! Он впервые за сезон сыграл на ноль

Бокс

«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко

Футбол

Петр Чех: Когда Сарри покинул Челси, я был тем, кто настаивал на назначении Лэмпарда

Футбол

Кащук отказался от трансфера в Трабзонспор

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Бокс

Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Футбол

Энцо Фернандес предлагает себя Барселоне

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол