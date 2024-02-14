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Анчелотти: Это была лучшая игра Лунина

Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов против Лейпцига

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл свой лучший матч за Реал в игре 1/8 финала против немецкого РБ Лейпциг.

Об этом рассказал главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти.

«Это была лучшая игра Лунина с тех пор, как я с ним впервые встретился. Он сыграл отлично», — сказал Анчелотти.

Украинский вратарь в матче с Лейпцигом совершил 9 сейвов. «Сливочные» благодаря голу Браима Диаса праздновали победу со счетом 1:0.

Отметим, что Лунин пока выиграет конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Для украинца это был пятый матч подряд в стартовом составе Реала.

Матч-ответ состоится в Испании 6 марта.

Актуально: Видео дня: блестящие сейвы Лунина позволили Реалу минимально одолеть Лейпциг в Лиге чемпионов

champion.com.ua

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