Барселона летом хочет подать ключевых игроков команды летом

Испанский клуб летом намерен продать трех игроков

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"Барселона" летом намерен продать трех игроков, если получит выгодные предложения

Испанский клуб готов продать Роберта Левандовского и Рональда Араухо, а также Ансу Фати, который сейчас выступает за "Брайтон" на правах аренды.

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится 17 февраля, они сыграют против "Сельты". Начало — в 19:30 по киевскому времени.

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