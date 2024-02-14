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Футбол

Бавария сыграет с Лацио, ПСЖ – с Реалом Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 14 февраля, состоятся очередные 2 матча плей-офф Лиги чемпионов-2023/24. Мюнхенская Бавария в Риме проэкзаменует Лацио, а Пари Сен-Жермен дома попытается создать преимущество над Реалом Сосьедад.

Расписание матчей 1/8 финала

  • 22:00. Лацио — Бавария
  • 22:00. ПСЖ — Реал Сосьедад

    • Ответные матчи пройдут 5 марта.

  • Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица , результаты — онлайн

    • Напомним, во вторник мадридский Реал победил РБ Лейпциг, а Манчестер Сити одолел Копенгаген.

    Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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