Бавария сыграет с Лацио, ПСЖ – с Реалом Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 14 февраля, состоятся очередные 2 матча плей-офф Лиги чемпионов-2023/24. Мюнхенская Бавария в Риме проэкзаменует Лацио, а Пари Сен-Жермен дома попытается создать преимущество над Реалом Сосьедад.

Расписание матчей 1/8 финала

22:00. Лацио — Бавария

22:00. ПСЖ — Реал Сосьедад

Ответные матчи пройдут 5 марта.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица , результаты — онлайн

Напомним, во вторник мадридский Реал победил РБ Лейпциг, а Манчестер Сити одолел Копенгаген.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Видео дня: блестящие сейвы Лунина позволили Реалу минимально одолеть Лейпциг в Лиге чемпионов

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