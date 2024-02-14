Футбол
Бавария сыграет с Лацио, ПСЖ – с Реалом Сосьедад в 1/8 финала Лиги чемпионов
В среду, 14 февраля, состоятся очередные 2 матча плей-офф Лиги чемпионов-2023/24. Мюнхенская Бавария в Риме проэкзаменует Лацио, а Пари Сен-Жермен дома попытается создать преимущество над Реалом Сосьедад.
Расписание матчей 1/8 финала
Ответные матчи пройдут 5 марта.
Напомним, во вторник мадридский Реал победил РБ Лейпциг, а Манчестер Сити одолел Копенгаген.
Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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