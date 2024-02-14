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Гвардиола: Копенгаген — сильнейший соперник. Когда люди думают иначе — это не так

Мысли Пепа после встречи с датчанами

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" оценил первую встречу своей команды против "Копенгагена" в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги Чемпионов (3:1).

    "Первая игра 1/8 финала всегда опасна, но игроки показали очень хорошую игру. Все отыграли на самом высоком уровне. "Копенгаген" – очень сильный соперник. Когда люди думают иначе – это не так. Спросите "Баварию", "Галатасарай" или " Манчестер Юнайтед". Они не пытаются контролировать мяч. Они ждут, пока вы его потеряете. Их футболисты не прессингуют, а защищают пространство.

    Моя работа состоит в том, чтобы предупредить подопечных и сказать им, на что следует обратить внимание, и они это почувствовали. Мы провели матч с правильным настроением и терпением – без этого невозможно достичь такого уровня, как 1/8 финала. Надеюсь, мы сможем сделать следующий шаг и пройти в четвертьфинал.

    Третий забитый гол позволит нам контролировать игру на "Этихаде". Теперь мы знаем друг друга лучше, так что они будут что-то готовить, но и мы тоже будем что-то готовить", — добавил испанец на послематчевой пресс-конференций.

    www.ua-football.com

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