Харатин перешел в словацкий клуб, в котором уже играет еще один украинец

Полузащитник варшавской «Легии» Игорь Харатин перешел в словацкий клуб «ДАК 1904 Дунайска Стреда». Условия личного соглашения не сообщаются.

Харатин стал вторым украинским футболистом, который пополнил ряды «ДАК» в феврале. Ранее в команду перешел защитник «Славии» Тарас Качараба.

Напомним, Харатин выступал за «Легию» с лета 2021 года, однако в последнее время полностью потерял доверие со стороны тренерского штаба команды и был переведен в дублирующий состав.

Трансферная стоимость 29-летнего украинца оценивается в 350 000 евро.