Копенгаген — Манчестер Сити 1:3. Обзор матча и видео голов 

Видеообзор уверенной победы горожан

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“Манчестер Сити” ожидаемо переиграл “Копенгаген” в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Действующий обладатель ЛЧ выполнил 27 ударов против четырех у “Копенгагена” (13:1 в створ), добыл комфортный задел перед ответным матчем. Эрлинг Голанд остался без голов, но прекрасную игру продемонстрировали Фоден, Де Брюйне и Силва. В свою очередь “Копенгаген” получил один подарок от именитых гостей, и воспользовался им.

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Лига чемпионов, 1/8 финала. Копенгаген, “Паркен”

“Копенгаген” – “Манчестер Сити” 1:3

Голы: Маттссон 34– Де Брюйне 10, Силва 45, Фоден 90+2

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