Футбол
Копенгаген — Манчестер Сити 1:3. Обзор матча и видео голов
Видеообзор уверенной победы горожан
Getty Images / Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” ожидаемо переиграл “Копенгаген” в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Действующий обладатель ЛЧ выполнил 27 ударов против четырех у “Копенгагена” (13:1 в створ), добыл комфортный задел перед ответным матчем. Эрлинг Голанд остался без голов, но прекрасную игру продемонстрировали Фоден, Де Брюйне и Силва. В свою очередь “Копенгаген” получил один подарок от именитых гостей, и воспользовался им.
Лига чемпионов, 1/8 финала. Копенгаген, “Паркен”
“Копенгаген” – “Манчестер Сити” 1:3
Голы: Маттссон 34– Де Брюйне 10, Силва 45, Фоден 90+2