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Футбол

Копенгаген уступил Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов

В составе клуба АПЛ голами отличились Де Брейне, Силва и Фоден

Манчестер Сити на выезде обыграл Копенгаген в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу английского клуба. В составе клуба АПЛ голами отличились Де Брейне, Силва и Фоден. Ответный матч состоится в Англии 6 марта. Лига чемпионов 1/8 финала, первый матч 13 февраля

Копенгаген — Манчестер Сити 1:3 (1:2)

Голы: 0 :1 — 10 Де Брейне, 1:1 — 34 Маттссон, 1:2 — 45+1 Силва, 1:3 — 90+2 Фоден

Копенгаген: Грабара, Елерт, Вавро, Маккенна, Дикс, Маттсон (Ларссон, 81), Фальк, Гонцалвеш (Гойлунд, 70), Ашури (Соренсен, 81), Клаэссон (Корнелиус, 55), Эльюнусси

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз , Родри, Силва (Нуньеш, 78), Де Брейне, Грилиш (Доку, 21), Фоден, Голланд

Предупреждение: Фальк (71), Дикс (74)
champion.com.ua

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