Футбол
Лейпциг — Реал 0:1: обзор матча
Обзор матча Лейпциг — Реал
Мадридский Реал на выезде победил Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.
Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе Реала и отыграл весь матч.
Лига чемпионов 1/8 финала, первый матч 13 февраля
Лейпциг — Реал 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 — 48 Диас
РБ Лейпциг:  ;Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Симакан, Симонс, Шлягер (Кампль 90), Генрихс (Хайдара), Ольмо (Эльмас 75), Шешко, Аппенда (Поульсен 75)
Реал: Лунин, Менди, Чуамэни, Начо, Карвахаль, Диас (Лукас 84), Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Хосела 84)
Предупреждение:Розе 45, Симакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 — Карвахаль Винисиус Жуниор 85
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