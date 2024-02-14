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Лейпциг — Реал 0:1: обзор матча

Обзор матча Лейпциг — Реал

Мадридский Реал на выезде победил Лейпциг в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе Реала и отыграл весь матч. 

Лига чемпионов 1/8 финала, первый матч 13 февраля

Лейпциг — Реал 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — 48 Диас

РБ Лейпциг:&nbsp ;Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Симакан, Симонс, Шлягер (Кампль 90), Генрихс (Хайдара), Ольмо (Эльмас 75), Шешко, Аппенда (Поульсен 75)

Реал: Лунин, Менди, Чуамэни, Начо, Карвахаль, Диас (Лукас 84), Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Хосела 84)

Предупреждение:Розе 45, Симакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 — Карвахаль Винисиус Жуниор 85

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