Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

13 февраля стартовал раунд плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Половина команд уже отсеялась – остались 16 клубов, которые в матчах на вылет определят сильнейшего в Европе. соревнований будут играть по швейцарской системе.

<h2 Расписание и результаты группового этапа Лиги чемпионов-2023/24

Группа A

М Команда И В Н П Г О 1 Бавария* 6 5 1 0 12-6 16 2 Копенгаген* 6 2 2 2 8-8 8 3 Галатасарай** 6 1 2 3 10-13 5 4 ;Манчестер Юн. 6 1 1 4 12-15 4

1-й тур, 20 сентября

19:45. Галатасарай – Копенгаген 2:2

22:00. Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3

2-й тур, 3 октября

22:00. Манчестер Юнайтед -Галатасарай 2:3

22:00. Копенгаген — Бавария 1:2

3-й тур, 24 октября

19:45. Галатасарай — Бавария 1:3 22:00. Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0

4-й тур, 8 ноября

22:00. Бавария – Галатасарай 2:1

22:00. Копенгаген — Манчестер Юнайтед 4:3

5-й тур, 29 ноября

19:45. Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3

22:00. Бавария – Копенгаген 0:0

6-й тур, 12 декабря

22:00. Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1

22:00. Копенгаген — Галатасарай 1:0

Группа B

М Команда И В Н П Г О 1 Арсенал* 6 4 1 1 16-4 13 2 ПСВ* 6 2 3 1 8 -10 9 3 Ланс** 6 2 2 2 6-11 8 4 Севилья 6 0 2 4 7-12 2

1-й тур, 20 сентября

22:00. Арсенал – ПСВ 4:0

22:00. Севилья — Ланс 1:1

2-й тур, 3 октября

22:00. ПСВ – Севилья 2:2

22:00. Ланс — Арсенал 2:1

3-й тур, 24 октября

22:00. Севилья – Арсенал 1:2

22:00. Ланс — ПСВ 1:1

4-й тур, 8 ноября

22:00. ПСВ – Ланс 1:0

22:00. Арсенал — Севилья 2:0

5-й тур, 29 ноября

19:45. Севилья – ПСВ 2:3

22:00. Арсенал — Ланс 6:0

6-й тур, 12 декабря

19:45. Ланс – Севилья 2:1

19:45. ПСВ — Арсенал 1:1

Группа C

М Команда И В Н П Г О 1 Реал Мадрид* 6 6 0 0 16-7 18 2 Наполи* 6 3 1 2 10-9 10 3 Брага** 6 1 1 4 6-12 4 4 Унион Берлин 6 0 2 4 6-10 2

1-й тур, 20 сентября

19: 45. Реал Мадрид — Унион Берлин 1:0 22:00. Брага — Наполи 1:2

2-й тур, 3 октября

19:45. Унион Берлин — Брага 2:3

22: 00. Наполи – Реал Мадрид 2:3

3-й тур, 24 октября

22:00. Унион Берлин — Наполи 0:1

22:00. Брага – Реал Мадрид 1:2

4-й тур, 8 ноября

19:45. Наполи – Унион Берлин 1:1

22:00. Реал Мадрид – Брага 3:0

5-й тур, 29 ноября

22:00. Брага – Унион Берлин 1:1

22:00. Реал Мадрид — Наполи 4:2

6-й тур, 12 декабря

22:00. Унион Берлин — Реал Мадрид 2:3

22 :00. Наполи — Брага 2:0

Группа D

М Команда И В Н П Г О 1 Реал Сосьедад* 6 3 3 0 7-2 12 2 Интер* 6 3 3 0 8-5 12 3 Бенфика** 6 1 1 4 7-11 4 4 Зальцбург 6 1 1 4 4-8 4

1-й тур, 20 сентября

22:00. Бенфика – Зальцбург 0:2

22:00. Реал Сосьедад — Интер 1:1

2-й тур, 3 октября

19:45. Зальцбург – Реал Сосьедад 0:2

22:00. Интер — Бенфика 1:0

3-й тур, 24 октября

19:45. Интер – Зальцбург 2:1

22:00. Бенфика — Реал Сосьедад 0:1

4-й тур, 8 ноября

19:45. Реал Сосьедад — Бенфика 3:1

22:00. Зальцбург – Интер 0:1

5-й тур, 29 ноября

22:00. Бенфика – Интер 3:3

22:00. Реал Сосьедад — Зальцбург 0:0

6-й тур, 12 декабря

22:00. Зальцбург – Бенфика 1:3

22:00. Интер — Реал Сосьедад 0:0

Группа E

М Команда И В Н П Г О 1 Атлетико* 6 4 2 0 17-6 14 2 Лацио* 6 3 1 2 7-7 10 3 Фейенорд** 6 2 0 4 9-10 6 4 Селтик 6 1 1 4 5-15 4

1-й тур, 19 сентября

22:00 . Фейеноорд — Селтик 2:0

22:00. Лацио – Атлетико 1:1

2-й тур, 4 октября

19:45. Атлетико – Фейенорд 3:2

22:00. Селтик – Лацио 1:2

3-й тур, 25 октября

19:45. Фейеноорд — Лацио 3:1

22:00. Селтик — Атлетико 2:2

4-й тур, 7 ноября

22:00. Лацио — Фейенорд 1:0

22:00 . Атлетико – Селтик 6:0

5-й тур, 28 ноября

19:45. Лацио – Селтик 2:0

22:00. Фейеноорд — Атлетико 1:3

6-й тур, 13 декабря

22:00. Селтик – Фейенорд 2:1

22:00. Атлетико — Лацио 2:0

Группа F

М Команда И В Н П Г О 1 Боруссия Д 6 3 2 1 7-4 11 2 ПСЖ 6 2 2 2 9- 8 8 3 Милан 6 2 2 2 5-8 8 4 Ньюкасл 6 1 2 3 6-7 5

1-й тур, 19 сентября

19:45. Милан – Ньюкасл 0:0

22:00. ПСЖ – Боруссия Д. 2:0

2-й тур, 4 октября

22:00. Боруссия Д. – Милан 0:0

22:00. Ньюкасл — ПСЖ 4:1

3-й тур, 25 октября

22:00. ПСЖ – Милан 3:0

22:00. Ньюкасл – Боруссия Д. 0:1

4-й тур, 7 ноября

19:45. Боруссия Д. – Ньюкасл 2:0

22:00. Милан — ПСЖ 2:1

5-й тур, 28 ноября

22:00. ПСЖ – Ньюкасл 1:1

22:00. Милан – Боруссия Д. 1:3

6-й тур, 13 декабря

22:00. Боруссия Д. – ПСЖ 1:1

22:00. Ньюкасл — Милан 1:3

Группа G

М Команда И В Н П Г О 1 Манчестер Сити 6 6 0 0 18-7 18 2 РБ Лейпциг 6 4 0 2 13-10 12 3 Янг Бойз 6 1 1 4 7-13 4 4 Црвена Звезда 6 0 1 5 7-15 1

1-й тур, 19 сентября

19:45. Янг Бойз — Лейпциг 1:3

22:00. Ман Сити – Црвена Звезда 3:1

2-й тур, 4 октября

22:00. Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2

22:00. Лейпциг – Ман Сити 1:3

3-й тур, 25 октября

22:00. Лейпциг — Црвена Звезда 3:1 22:00. Янг Бойз – Ман Сити 1:3

4-й тур, 7 ноября

22:00. Ман Сити – Янг Бойз 3:0

22:00. Црвена Звезда — Лейпциг 1:2

5-й тур, 28 ноября

22:00. Ман Сити – Лейпциг 3:2

22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда 2:0

6-й тур, 13 декабря

19:45. Лейпциг — Янг Бойз 2:1 19:45. Црвена Звезда — Ман Сити 2:3

Группа H

М Команда И В Н П Г О 1 Барселона 6 4 0 2 12-6 12 2 Порту 6 4 0 2 15 -8 12 3 Шахтер 6 3 0 3 10-12 9 4 Антверпен 6 1 0 5 6-17 3

1-й тур, 19 сентября

22:00. Барселона – Антверпен 5:0 22:00. Шахтер – Порту 1:3.2-й тур, 4 октября

19:45. Антверпен – Шахтер 2:3

22:00. Порту – Барселона 0:1

3-й тур, 25 октября

19:45. Барселона – Шахтер 2:1

22:00. Антверпен — Порту 1:4

4-й тур, 7 ноября

19:45. Шахтер – Барселона 1:0

22:00. Порту – Антверпен 2:0

5-й тур, 28 ноября

19:45. Шахтер – Антверпен 1:0

22:00. Барселона — Порту 2:1

6-й тур, 13 декабря

22:00. Порту – Шахтер 5:3

22:00. Антверпен — Барселона 3:2

* — выход в плей-офф Лиги чемпионов ** — выход в плей-офф Лиги Европы

Плей-офф

< По две лучшие команды из каждой группы сыграют в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы УЕФА. Они поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

1/8 финала

Первые матчи

13 февраля . 22:00. Копенгаген – Манчестер Сити 1:3

13 февраля. 22:00. Лейпциг – Реал Мадрид 0:1

14 февраля. 22:00. Лацио — Бавария

14 февраля. 22:00. ПСЖ — Реал Сосьедад

20 февраля. 22:00. Интер – Атлетико

20 февраля. 22:00. ПСВ – Боруссия Д.

21 февраля. 22:00. Наполи – Барселона

21 февраля. 22:00. Порту — Арсенал

Ответные матчи

5 марта. 22:00. Бавария – Лацио

5 марта. 22:00. Реал Сосьедад — ПСЖ

6 марта. 22:00. Манчестер Сити – Копенгаген

6 марта. 22:00. Реал Мадрид — Лейпциг

12 марта. 22:00. Барселона — Наполи

12 марта. 22:00. Арсенал — Порту

13 марта. 22:00. Атлетико — Интер

13 марта. 22:00. Боруссия Д. — ПСВ

1/4 финала

9/10 и 16/17 апреля

1/2 финала

30 апреля/1 мая и 7/8 мая

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов, на старт : все главное в преддверии сезона-2023/24

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