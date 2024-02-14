Лунин повторил удивительный рекорд Куртуа

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин показал удивительную игру и установил уникальное достижение.

Украинский страж ворот совершил 9 сейвов и стал лучшим футболистом поединка.

Ранее подобное в матче Лиге чемпионов в за королевский клуба удавалось только бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа, который совершил также 9 сейвов в финальном мачте ЛЧ против «Ливерпуля» в 2022 году и помог команде взять трофей.