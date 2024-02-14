Лучший бомбардир Кубка Африки отстранён от игр за сборную за проблемы с дисциплиной

Мгновенное падение звезды КАН

Eurosport

Лучший бомбардир Кубка африканских наций (5 голов), капитан Экваториальной Гвинеи, Эмилио Нсуэ, был отстранен от матчей сборной вместе с товарищем по команде в нападении – Иваном Сальвадором, сообщает L'Equipe.

В пресс-релизе Федерации футбола Экваториальной Гвинеи указывается, что это решение предусматривает санкции за "несколько эпизодов серьезной недисциплинированности и нанесения ущерба репутации и имиджу национальной сборной и страны в целом". В частности, речь идет о поведении игроков в кулуарах турнира после поражения в 1/8 финале от Гвинеи (0:1), и инциденте в Абиджане 29 января, который привел к вмешательству местной полиции.

Нсуэ — воспитанник "Мальорки". В настоящее время 34-летний нападающий играет за "Интерсити" в третьем дивизионе Испании. Сальвадор выступает на правах аренды в составе середняка чемпионата Польши – "Медзя".

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