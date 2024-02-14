Лунин стал лучшим игроком матча Лейпциг – Реал

Лунин матчи с Лейпцигом совершил 9 сейвов.

Украинский вратарь Андрей Лунин стал лучшим игроком матча 1/8 финала РБ Лейпциг — Реал. (0:1).

Статистический портал Sofascore поставил украинцу оценку 9,8 баллов.

Показатель голов, которым предотвратил украинец, составил 2,19. Лунин осуществил 9 сейвов, 1 удачный выход на мяч, 3 перехвата навеса, 49 прикосновений к мячу, 21 точная передача с 25 (84%) и 3 выноса мяча. Отметим, что Лунин выигрывает конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Для украинца это был пятый матч подряд в стартовом составе Реала.

«Сливочные» благодаря голу Браима Диаса праздновали победу со счетом 1:0. Ответный матч состоится в Испании 6 марта.

Видео дня: блестящие сейвы Лунина позволили Реалу минимально одолеть Лейпциг в Лиге чемпионов

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