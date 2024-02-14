Лунин тащит Реал, Сити бьет датчан, новые проблемы Довбика. Главные новости за 13 февраля

Лига чемпионов вернулась!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

“Реал" в 1/8 финала ЛЧ победил "РБ Лейпциг"

Причем сделали это "Сливочные" на поле немцев — единственный гол на счету Браима Диаса. Наш Андрей Лунин не только отыграл все 90 минут, но и выполнил 9 сэйвов, заслужив похвалу от фанатов, партнеров и даже традиционно сдержанного Анчелотти. Классное выступление.

"Манчестер Сити" в гостях не имел проблем с "Копенгагеном"

Датчане некоторые время удерживали ничью 1:1, но глобально уровень футбола, показанный де Брюйне, Фоденом, Родри, Бернарду Силвой для них недостижим, и поражение 1:3 логично. При таком раскладе ответная игра — чистая формальность.

Серия А отказалась сокращать число клубов до 18

Реформа по образцу Лиги 1 провалилась. За сокращение проголосовали только гранды — "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Рома", остальные — против. При этом итальянские клубы проголосовали за введение потолка зарплат — пример Ла Лиги оказался заразительным.

Спарринги: успех "Кривбасса" и скучное "Динамо"

Киевское "Динамо" под ливнем расписало скучные 0:0 с одноклубниками из Тбилиси. Моментов в этой игре было мало, и вряд ли кто-то захочет ее вспоминать. В то же время "Кривбасс" на своих сборах ярко разбил представителя 3-го испанского дивизиона "Мурсию" — 5:2, но не раскрыл при этом имена авторов голов. Секрет.

"Интер" согласовал два бесплатных трансфера на лето

"Нерадзурри" убедили на переход многолетнего бомбардира "Порту" Мехди Тареми и лидера полузащиты "Наполи" Петра Зелинского. Оба прошли медосмотр и переберутся на "Сан-Сиро" летом бесплатно. Да, игроки немолодые, но и не старые тоже. Такому скаутингу можно лишь позавидовать.

Довбик пропустил тренировку "Жироны"

Артем не занимался с командой в понедельник, и это все, что известно. Возможно, ему просто дали отдохнуть после "Реала", ведь у украинца было повреждение. Но также возможен и рецидив. Будем ждать новостей, они критично важны и для "Жироны", и для сборной Украины.

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