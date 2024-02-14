Малкин прокомментировал решение ИИХФ о продлении отстранения России

Евгений Малкин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения России от участия в международных соревнованиях.

По словам 37-летнего хоккеиста, бан России отрицательно влияет на молодых спортсменов.

«Они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко. Каждый игрок хочет носить майку своей сборной. Вы можете посмотреть на футбол — насколько масштабен чемпионат мира, сколько людей его смотрит. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, насколько это круто?

Надеюсь, это последний год отстранения. Это просто спорт. Мы хотим играть так, чтобы выигрывать международные матчи. Мы здесь просто для того, чтобы играть. Я надеюсь, что все вернется к нормальной жизни для всех и у каждого будет шанс играть», — цитирует Малкина The Athletic.

13 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

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