Манчестер Сити на несколько недель лишился основного защитника

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Esteemed Kompany

После первого матча 1/8 финала против "Копенгагена" наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о степени тяжести повреждений своих подопечных.

"Йошко Гвардиол выбыл на 2-3 недели из-за травмы связок голеностопного сустава. Бернарду получил сильный удар по лодыжке, Джек Грилиш, судя по всему, получил мышечную травму. Ковачич готов вернуться на поле", — приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

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