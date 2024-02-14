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Футбол

Манчестер Сити на несколько недель лишился основного защитника

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Esteemed Kompany

    • После первого матча 1/8 финала против "Копенгагена" наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о степени тяжести повреждений своих подопечных.

    "Йошко Гвардиол выбыл на 2-3 недели из-за травмы связок голеностопного сустава. Бернарду получил сильный удар по лодыжке, Джек Грилиш, судя по всему, получил мышечную травму. Ковачич готов вернуться на поле", — приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

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