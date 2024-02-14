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Marca: Дебаты окончены — Лунин выиграл конкуренцию у Кепы и будет играть до возвращения Куртуа

Самая популярная испанская газета хвалит Лунина за игру с Лейпцигом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Андрей Лунин стал вторым вратарем “Реала” после Тибо Куртуа, которому удалось сделать девять сэйвов в выездной игре Мадрида в Лиге чемпионов.

    Настолько впечатляющая была игра украинского кипера в противостоянии с “РБ Лейпциг” в 1/8 Лиги чемпионов, что популярное испанское издание Marca уже не верит в шансы Кепы Аррисабалаги в борьбе с Луниным за первый номер в "Бланкос".

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    “Все дебаты окончены. Лунин выиграл, Кепа проиграл. Украинец будет первым номером Анчелотти в Ла Лиге и Лиге чемпионов до возвращения Тибо Куртуа. Возможно, это был лучший матч Лунина за “Реал”. Благодаря его сейвам Мадрид оставался в игре”, – написала Marca после матча.

    Матч с “Лейпцигом” был для Лунина пятым подряд в старте “Реала”.

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