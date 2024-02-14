«Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без России». Кучеров, Овечкин и Малкин говорят об отстранении сборной

Кучеров, Овечкин и Малкин сделали заявления об участии России в Олимпиаде

Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин. Фото «СЭ» Наши суперзвезды обозначили свое мнение: они мечтают поехать на Олимпийские игры и рассчитывают на влияние лиги.

«Без России это не турнир лучших против лучших»

НХЛ планирует участие в следующих Играх, но будет ли на них сборная России? Североамериканская лига, профсоюз игроков и ИИХФ объявили о принципиальной договоренности по Олимпийским играм в начале февраля во время Матча звезд НХЛ в Торонто. Энхаэловцы собираются через два года приехать в Милан и затем на турнир в 2030-м, организатор этих соревнований будет назван на сессии МОК в Париже, столице летних Игр-2024. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн анонсировал проработку деталей по двум Олимпиадам, а президент ИИХФ Люк Тардиф выразил уверенность в продолжении сотрудничества и даже назвал города Игр-2030 и 2034 — Ницца и Солт-Лейк-Сити (они считаются фаворитами).

Ранее НХЛ отпускала игроков на Олимпиаду по ходу сезона пять раз. Лига участвовала в турнирах в Японии, Италии, России и дважды в Северной Америке. Точки на карте — Нагано (1998), Солт-Лейк-Сити (2002), Турин (2006), Ванкувер (2010), Сочи (2014).

Переговоры НХЛ с международными партнерами по Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане не сложились. Лига планировала паузу на Пекин-2022, но в последний момент отказалась от поездки в Китай из-за вала переносов игр регулярного чемпионата во время пандемии.

Последним крупным международным турниром с участием игроков НХЛ стал Кубок мира, который прошел в сентябре 2016 года перед стартом сезона. Теперь лига собирается перезапустить этот турнир через два года после ближайшей зимней Олимпиады. После отмены КМ-2024 соревнование «лучших из лучших» переехало на февраль 2025 года и превратилось в «турнир четырех наций» с Канадой, Финляндией, Швецией и США.

Пока НХЛ объявляла о своих планах, главная российская звезда в истории лиги Александр Овечкин перезаряжал батарейки в Дубае. Капитан «Вашингтона» перед возобновлением погони за рекордами Уэйна Гретцки в мини-отпуске катался с семьей на верблюдах, делал фото с футболистами «Динамо» и экс-звездой «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. После возвращения в столицу США на вопрос о «турнире четырех» Ови ответил: «Только узнал об этом сегодня, не знаю, что сказать, нужно лучше это изучить. Вы думаете, я слежу за всеми хоккейными новостями? (Улыбается.) Нет».

Главная российская звезда НХЛ прямо сейчас Никита Кучеров во время Матча звезд не только злил болельщиков «Торонто» своим расслабленным отношением к конкурсам, но и четко ответил на вопросы об Олимпиаде: «Сборная России поедет? (После паузы.) Я хочу поехать. Думаю, каждый хочет поехать. Определенно, это многое значит для страны. Когда был ребенком, смотрел Олимпиаду и мечтал поучаствовать в ней. Отстойно, что еще не участвовал ни в одной. Но надеюсь, я скрестил пальцы, что мы будем на Олимпиаде, что сборная России будет на Олимпиаде. Это будет настоящее противостояние лучших против лучших. Потому что если сборной России не будет среди участников, это не то же самое».

На Матче звезд на вопрос об Олимпиаде ответил также вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который был в заявке команды Олимпийских атлетов из России на золотых Играх-2018: «Думаю, это важно для каждого игрока. Когда ты молод, пытаешься попасть на Олимпийские игры и играть за свою национальную команду. Когда я рос, это было моей мечтой».

Фото Global Look Press

«Весь мир выиграет от матчей лучших из всех стран»

За полторы недели после объявления НХЛ издание The Athletic собрало высказывания главных российских звезд лиги об Олимпиаде.

Свой счастливый момент на Играх был у Кирилла Капризова из «Миннесоты», который до переезда в НХЛ взял золото в феврале 2018 года. Попытки добраться до олимпийской вершины ранее были у Александра Овечкина и Евгения Малкина, Владимира Тарасенко и Валерия Ничушкина, Сергея Бобровского и других.

Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампы» вместе с Михаилом Сергачевым взяли два Кубка Стэнли. Кучеров несколько лет играет на топ-уровне и лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ, может во второй раз в карьере взять призы «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». Василевский на протяжении нескольких лет был и остается одним из лучших, если не лучшим вратарем НХЛ. Но эти двое еще никогда не участвовали в Олимпиаде. Как и другие российские таланты следующих за Овечкиным и Малкиным поколений — Артемий Панарин из «Рейнджерс», Андрей Свечников из «Каролины» и не только.

Пока НХЛ прорабатывает участие хоккеистов в Играх, ИИХФ с весны 2022-го ежегодно продлевает отстранение России и Белоруссии с формулировками про «соображения безопасности». Новая дисквалификация распространяется на весь сезон-2024/25. Для белорусов это в том числе означает пропуск квалификации Игр. Олимпийский вопрос для России пока отложен на первую половину 2025 года, решение может быть принято с февраля по май.

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш при этом считает: «Российские игроки не создали ту ситуацию, в которой мы находимся в мире, с Украиной. Очевидно, они — большая часть тех, кого я представляю. Будем надеяться, что мы отнесемся [к их игре на международном уровне] в позитивном ключе. Я считаю, что мир бы с радостью увидел это. Хоккейный мир и весь мир выиграет от матчей лучших против лучших с участием всех стран. Это был бы лучший сценарий».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы хотим играть и побеждать на международных турнирах»

Малкин и Овечкин после начала североамериканской карьеры провели в составе сборной три олимпийских турнира. Два главных таланта России своего поколения разделили победу над Канадой в четвертьфинале и засуху решающих матчей в Турине, разгромное поражение от канадцев в Ванкувере, разбитые мечты в четвертьфинале с Финляндией на домашнем турнире в Сочи.

«Когда рос, я смотрел сборную. Любые сборные. Я видел, как Сид [Кросби] выиграл Олимпиаду [2010 и 2014] — это потрясающе. Вот как мы в России судим: международный уровень», — сказал Малкин. Евгений о перспективе допуска России добавил: «Но это будет сложно, потому что следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, в Европе. Возможно, это более опасно для нас. Здесь [в Северной Америке], вероятно, нет проблем… Прямо сейчас это опасная ситуация, мы знаем это. Думаю, это в большей степени для защиты игроков».

«Это плохо [для юных российских хоккеистов], они уже пропустили одну [юношескую] Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко», — сказал Малкин об отстранении юношеских и молодежной сборных России от международных турниров. Евгений добавил: «Каждый игрок хочет носить свитер национальной команды. Если вы посмотрите, например, на футбол — как важен чемпионат мира, как много людей его смотрят. В хоккее, если Канада сыграет против России в финале или полуфинале, насколько важно будет это? У нас есть хорошие молодые ребята, и они жаждут побед. Это немного сложно понять, потому что мы играем здесь — и ничего плохого, но мы не можем играть за сборную — это немного тяжело. Конечно же, я хочу, чтобы молодые парни играли».

«Так что надеюсь, что это последний год [дисквалификации]. Это просто спорт. Мы хотим играть и побеждать на международных турнирах. Взрослея, мы никогда не пытаемся сказать что-то не то или сделать что-то не так, мы здесь просто для того, чтобы играть. Я надеюсь, все вернется к нормальной жизни у всех, и у всех будет шанс играть», — резюмировал Джино.

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«Может быть, другие страны не хотят, но мы желаем выступить»

Капризов на Олимпиаде-2018 без игроков НХЛ забил один из самых значимых голов своей жизни — завершил розыгрыш большинства в овертайме нервного финала с Германией (4:3 ОТ). Вместе с ним олимпийскую мечту реализовали два топ-ветерана — Павел Дацюк и Илья Ковальчук, а российские хоккеисты взяли золото Игр после 26 лет ожидания.

«Один из лучших моментов моей жизни», — говорит Капризов об олимпийской победе. Теперь 26-летний Кирилл отдельно сказал про Кучерова: «Ему сейчас вроде как 30, а он никогда не играл на Олимпиаде и один из лучших игроков мира. Это тяжело для него. Считаю, такое тяжело для каждого. Нам приходится смотреть по ТВ, как другие парни из НХЛ играют на международных турнирах. Думать, что я, возможно, никогда больше на них не попаду и некоторые из моих российских друзей, возможно, никогда не сыграют — это просто не выглядит справедливым».

Карпизов, Кучеров и другие российские звезды так же мечтают представлять свою страну, как Коннор Макдэвид — Канаду, а Остон Мэттьюс — США на «турнире четырех» в феврале 2025 года. Североамериканские журналисты не сомневаются, что одной из причин изменения формата Кубка мира является невозможность участия в турнире России.

«Может быть, другие страны не хотят [видеть] нас, но мы хотели бы поехать. Это нечто особенное. Это НХЛ. Это должно быть похоже на Кубок мира с лучшими странами, а здесь их только четыре. Не только без нас, но и Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии. Кажется странным. Хотелось бы, чтобы мы могли сыграть в таком. Полагаю, я буду смотреть его по ТВ», — сказал Капризов.

Фото Global Look Press

«Хочу обыграть канадцев и американцев, быть лучшим в мире»

Сергачев и Свечников в детстве не имели возможности следить за матчами НХЛ и не пропускали трансляции чемпионатов мира и Олимпиады. 9-летний Михаил в родном Нижнекамске пытался не разбудить уснувших родственников во время финала ЧМ-2008 между Россией и Канадой с чемпионским дублем Ковальчука. Юный Андрей в Барнауле смотрел хайлайты игр североамериканской лиги, международные турниры и сам мечтал проявить себя в форме сборной и отправиться в Северную Америку.

«Это всегда было моей мечтой», — говорит 25-летний Сергачев о турнирах сборной. 23-летний Свечников добавляет: «Такие моменты запоминаются навсегда».

«Эти большие парни, как Овечкин и Малкин, Ковальчук, когда они играли, это было потрясающее время. Как ребенок был счастлив наблюдать за ними, потому что думал что-то вроде: «Ты можешь быть настолько хорош». Я был горд, что они из той же страны, что и я. В детстве я пробовал повторять движения за Кови и все такие вещи. Это было просто очень вдохновляющим», — сказал Сергачев.

«В юности всегда хотел играть за свою страну, показать себя всем скаутам и агентам, показать им, что я могу делать. Ты можешь получить более высокий номер на драфте НХЛ. Все хотят играть в НХЛ, и это единственный способ оценить себя. Ты должен доказать себе, что ты один из лучших в мире. Тяжело видеть, что эти парни не имеют возможности играть», — сказал Свечников об отстранении юношеских и молодежной сборных России.

Сергачев сейчас сфокусирован на восстановлении после тяжелой травмы ноги и надеется в будущем выступить на топ-уровне в составе сборной: «Тяжело смотреть [Кубок мира, Олимпиаду] без России, с учетом всех наших противостояний, как с Канадой или Штатами. Я хочу обыграть канадцев. Я хочу обыграть американцев. Хочу быть лучшим в мире. И надеюсь, однажды мы получим такой шанс».

Фото Global Look Press

«Надеюсь, нас допустят до того, как мне стукнет 40»

Кучеров и Василевский вместе дошли до финала на молодежном чемпионате мира, выступали на ЧМ в составе главной сборной. Никита играл на Кубке мира-2016, Андрей был в заявке на том турнире в Торонто. У них — три финала и два Кубка Стэнли в начале 2020-х и ни одного участия в Олимпиаде.

«Это не то же самое», — сказал Василевский о достижениях в клубе. Андрей добавил: «За вами следит вся страна, вся страна вас поддерживает. Мои родители, моя бабушка следят за мной. Все мои друзья. Давайте будем честны. Некоторые из них даже на самом деле не смотрят НХЛ. Я не говорю, что они слишком далеки от этого, но это не так. И это не случается часто. Раз в четыре года, правильно? А для нас это однажды или… никогда».

«Дома это большое событие. Иметь возможность надеть свитер сборной России и представлять страну. Это для родителей, как они гордятся, для всех ваших друзей, тренеров. Мне просто очень жалко молодых ребят, которые не имеют возможности быть там и играть», — сказал Кучеров. Никита добавил: «Теперь как родитель я с радостью бы увидел, как мои дети представляют свою страну и имеют такой шанс на самой большой сцене в мире спорта».

Василевскому сейчас 29 лет, Кучерову — 30. И 25-летний Сергачев имеет больше времени, чем его российские одноклубники.

«Я надеюсь, что они допустят нас до того, как нам стукнет 40, мне и Кучу. Иначе я буду тренировать», — сказал Андрей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Надеюсь, НХЛ скажет, что не будет играть без россиян и белорусов»

Овечкин много лет говорил о желании вернуться на Олимпиаду и исполнить нереализованную большую мечту — завоевать золото. Суперснайпер взял долгожданный Кубок Стэнли летом-2018, в списке его достижений есть победы в российской Суперлиге и Кубке Гагарина после участия в чемпионском сезоне «Динамо» в КХЛ во время локаута, медали чемпионата мира. Но нет наград Игр. Получится ли дотянуться до мечты у 38-летнего капитана «Вашингтона»?

«Я стараюсь не думать об этом. Но [Кучеров] может никогда не сыграть на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах, что можем сделать. Мы просто следуем правилам. Это невесело, но это то, что есть», — сказал Овечкин. Отвечая на вопрос о несправедливости, Александр добавил: «Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Что они скажут: «Мы сделаем это»? Прямо сейчас мы остаемся дома. Возможно, это изменится. Надеюсь на это».

Если Ови осторожен, то Джино в вопросе следования правилам идет дальше. И обращается к боссам НХЛ.

«Это правила, вы знаете? Мы все придерживаемся правил. Это еще один год, но я надеюсь, что в какой-то день они отменят это. Мы играем здесь в НХЛ, и у них [у боссов лиги] есть сила. Надеюсь, [НХЛ] скажет, что мы не будем играть [на Олимпиаде] без российских и белорусских игроков. Владельцы, боссы — они могут видеть, что это более привлекательно в плане маркетинга, рекламы и всего», — сказал Малкин. Евгений добавил: «Если вы спросите любого игрока из любой страны, думаю, они скажут, что любят играть против России, потому что это отличное соперничество — с Канадой, США, Швецией, Чехией. Это спорт, не политика. Мы здесь, чтобы играть. Иногда трудно понять правила, потому что мы ничего не делаем — мы просто играем для болельщиков, понимаете?»

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