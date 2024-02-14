Нападника Спартака Промеса засудили до 6 років за контрабанду понад 1350 кг кокаїну

Дело расследовали 4 года

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Амстердамский суд признал Квинси Промеса виновным в контрабанде кокаина. Нидерландский нападающий "Спартака" приговорен к шести годам тюрьмы. Прокуратура потребовала срок в 9 лет.

По информации от Voetbal Primeur, Промес пытался провезти в родную страну 1350 кг кокаина через порт Антверпена. Доказательства по делу в основном состоят из криптовалютных переводов 32-летнего нападающего в январе 2020 года. Две партии наркотиков якобы были спрятаны на грузовом судне из Бразилии, но содержимое было перехвачен таможенной службой.

Напомним, летом 2023 года Промес был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за тяжелое нападение — он ударил своего двоюродного брата ножом в ногу на семейной вечеринке во время ссоры из-за похищенной цепочки.

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